"Опасно и безрассудно": Аналитик предостерёг США от войны с Китаем

Политика Вашингтона в отношении Тайваня опасна и безрассудна, а сами Соединённые Штаты ни в коей мере не готовы к возможной войне с КНР. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Администрация Джо Байдена глупа, их политика в отношении Тайваня безрассудна и опасна. В 1930 годах императорская Япония использовала Тайвань в качестве плацдарма для вторжения в Китай. Если КНР решит, что мы милитаризуем Тайвань, чтобы использовать его в качестве базы против неё, они обязательно вторгнутся — и мы не в состоянии это остановить", — сказал Макгрегор агентству РИА "Новости".

Экс-полковник высказал мнение, что США на сегодняшний день не готовы к войне с Китаем в каком бы то ни было виде. У Штатов, по словам Макгрегора, нет логистической инфраструктуры в западной части Тихого океана, чтобы вести войну. Америка безответственно провоцирует Китай точно так же, как многие годы провоцировали русских в ситуации вокруг Украины, сделал вывод аналитик.