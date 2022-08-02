Иностранный наблюдатель вспомнил, как азовцы пытались крышевать волонтёров

Украинские боевики из батальона "Азов"* заставляли волонтёров отдавать им лекарства, в том числе — сильнодействующие вещества. Об этом рассказал бывший французский военный Адриан Боке, который посетил Украину в качестве волонтёра в марте и апреле.

По его словам, азовцы настойчиво предлагали охранять волонтёров в обмен на медицинское оборудование и лекарства, которые предназначались для мирных жителей. При этом бывший военный обратил внимание, что они были без бронежилетов и аптечек, у многих в вооружении имелись обычные охотничьи ружья.

"Мы неоднократно им говорили, что эти лекарства предназначены для гражданских, детских домов. Но в какой-то момент некоторые бойцы "Азова" дали нам понять, что если мы хотим безопасно перемещаться в рамках гумконвоев, то они должны пользоваться нашей помощью", — заявил Боке в интервью kp.ru.

Французский волонтёр отметил, что среди лекарств, которые забирали азовцы, были и сильнодействующие средства — к примеру, морфин.

А ранее Боке рассказал об убийствах российских военных и инсценировках в Буче. Он вспомнил, как стал свидетелем инсценировки убийства мирных жителей в Буче, а также о жестоких расправах над российскими военными, попавшими в плен.