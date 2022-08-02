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2 августа, 19:21

"В нём никто не заинтересован": Известный футболист списал Дзюбу со счетов

Экс-футболист Пономарёв посоветовал Дзюбе завершить карьеру

Футбольному форварду Артёму Дзюбе пора завершать карьеру, таким мнением поделился бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв.

"Честно говоря, никто уже в нём не заинтересован. Он уже всё просрочил. Были предложения, и нужно было принимать их на таких условиях, которые ему предлагали", — высказался спортсмен в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Поиском нового клуба для Артёма Дзюбы займётся агент Слуцкого

Поиском нового клуба для Артёма Дзюбы займётся агент Слуцкого

Напомним, в начале июля Дзюба отклонил предложение перейти в один из клубов чемпионата Китая. Позже бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела раскритиковал действия нападающего Артёма Дзюбы, который не может определиться со своим будущим клубом и остаётся без контракта.

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Fc-zenit / Вячеслав Евдокимов

Анатолий Симоненко

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