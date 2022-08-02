Новый тест на ковид выздоровевшего Байдена дал положительный результат

Президент Соединённых Штатов Джо Байден сдал тест на ковид, результат оказался положительным, сообщил лечащий врач американского лидера Кевин О'Коннор. При этом, отмечает доктор, Байден чувствует себя хорошо, однако пока будет работать в удалённом режиме.

"Президент по-прежнему чувствует себя хорошо, хотя у него вновь появился слабый мокрый кашель. У него нет температуры, и он остаётся в бодром расположении духа. Температура тела, пульс, кровяное давление, частота дыхания и сатурация находятся полностью в пределах нормы. Его лёгкие чистые", — говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома.