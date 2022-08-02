Новый тест на ковид выздоровевшего Байдена дал положительный результат
Джо Байден вновь сдал положительный тест на коронавирус
Президент Соединённых Штатов Джо Байден сдал тест на ковид, результат оказался положительным, сообщил лечащий врач американского лидера Кевин О'Коннор. При этом, отмечает доктор, Байден чувствует себя хорошо, однако пока будет работать в удалённом режиме.
"Президент по-прежнему чувствует себя хорошо, хотя у него вновь появился слабый мокрый кашель. У него нет температуры, и он остаётся в бодром расположении духа. Температура тела, пульс, кровяное давление, частота дыхания и сатурация находятся полностью в пределах нормы. Его лёгкие чистые", — говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома.
Напомним, что 79-летний президент США Джозеф Байден сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. В сообщении Белого дома говорилось, что у политика "умеренные симптомы", поэтому он продолжает работать удалённо. Всего спустя шесть дней его лечащий врач сообщил о выздоровлении политика.
ТАСС / Jim Watson