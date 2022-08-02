Жителям России запретили регистрироваться на экзамен по английскому языку TOEFL

Компания ETS, которая проводит тестирования по английскому языку в рамках системы TOEFL, запретила жителям России регистрироваться на экзамен. Проблемы у россиян возникают во время регистрации аккаунта.

"В целях соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) мы не можем обработать ваш запрос", — указано на сайте организации при попытке зарегистрировать аккаунт с местом жительства в России.

Стоит отметить, что OFAC — это подразделение Минфина США, которое занимается вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций.

TOEFL — экзамен на уровень владения английским языком, который необходим гражданам для поступления в зарубежные университеты и для приёма на работу в англоязычных странах.