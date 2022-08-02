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2 августа, 18:57

МО РФ: Украинские националисты расстреляли автобус с мирными жителями под Херсоном

В Херсонской области бойцы украинских формирований расстреляли автобус с мирными жителями, которые эвакуировались на подконтрольные Киеву территории. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Херсонской области боевиками украинских вооружённых формирований проведена очередная кровавая провокация. На участке дороги вблизи населённого пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории", — отметил Мизинцев, возглавляющий также межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

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Как добавил генерал-полковник, фото- и видеофиксацию якобы неизбирательных ударов России по мирному населению проводили специалисты Центра информационно-психологических операций ВСУ. По словам Мизинцева, подобные действия демонстрируют полное безразличие украинских властей к судьбам собственных граждан и "абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права".

Лайф напоминает, что за прошедшие сутки российскими военными было ликвидировано пять пунктов управления, семь складов боеприпасов ВСУ, а также живая сила в 142 районах. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удары наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

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ТАСС / Zuma

Иван Косицын

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