Тело врача, выехавшего на вызов в Оренбурге, нашли в подъезде дома

В Оренбурге в подъезде жилого дома было найдено тело 25-летней девушки с признаками "криминальной смерти", сообщается на сайте регионального управления СКР. Известно, что потерпевшая была врачом-терапевтом и направлялась на вызов.

"По данным следствия, днём 2 августа 2022 года на лестничной площадке одного из многоквартирных домов по улице Волгоградской города Оренбурга обнаружено тело 25-летней девушки с признаками криминальной смерти", — подтвердили в СК.

Другие подробности инцидента не приводятся. Имеются ли у следствия подозреваемые, также не уточняется.