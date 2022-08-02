Москвич убил и скинул с пятого этажа жену, пытаясь сымитировать её суицид

Жуткая история произошла накануне в московском посёлке Знамя Октября. Как сообщает телеграм-канал SHOT, москвич до смерти забил жену, а затем выбросил её тело с пятого этажа, пытаясь сымитировать суицид.

По данным канала, в девять утра скорую помощь вызвали очевидцы трагедии, которые рассказали о женщине, выпавшей из окна. Согласно выводу судмедэкспертов, смерть 43-летней бухгалтерши наступила ещё за два-четыре часа до падения из окна. Тогда же правоохранители опросили супруга погибшей и отправили тело в морг для экспертизы. По её результатам стало ясно, что это было не самоубийство, а убийство, так как летальными стали травмы, нехарактерные для падения с высоты.

По подозрению в совершении преступления был задержан 49-летний муж погибшей Павел И. Предварительно, между супругами произошёл конфликт, после чего мужчина несколько раз ударил жертву тяжёлым предметом по голове. От полученных травм та скончалась на месте, и тогда Павел решил замести следы и выбросил любимую женщину из окна.