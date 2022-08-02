Москвич убил и скинул с пятого этажа жену, пытаясь сымитировать её суицид
Предполагаемый убийца Павел И. Обложка © Telegram / SHOT
Жуткая история произошла накануне в московском посёлке Знамя Октября. Как сообщает телеграм-канал SHOT, москвич до смерти забил жену, а затем выбросил её тело с пятого этажа, пытаясь сымитировать суицид.
По данным канала, в девять утра скорую помощь вызвали очевидцы трагедии, которые рассказали о женщине, выпавшей из окна. Согласно выводу судмедэкспертов, смерть 43-летней бухгалтерши наступила ещё за два-четыре часа до падения из окна. Тогда же правоохранители опросили супруга погибшей и отправили тело в морг для экспертизы. По её результатам стало ясно, что это было не самоубийство, а убийство, так как летальными стали травмы, нехарактерные для падения с высоты.
По подозрению в совершении преступления был задержан 49-летний муж погибшей Павел И. Предварительно, между супругами произошёл конфликт, после чего мужчина несколько раз ударил жертву тяжёлым предметом по голове. От полученных травм та скончалась на месте, и тогда Павел решил замести следы и выбросил любимую женщину из окна.
Ранее Лайф сообщал, что пропавшую на Алтае многодетную мать нашли убитой. По данным следствия, убийцей оказался муж жертвы. Во время ссоры он нанёс ей восемь ударов по голове гвоздодёром и дважды ударил ножом в спину. От полученных травм женщина скончалась на месте.