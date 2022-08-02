Зеленский ответил на петицию по легализации однополых браков на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию о легализации однополых браков, которую поддержали более 25 тысяч граждан. Его реакцией стало цитирование статьи конституции, согласно которой "брак основывается на согласии женщины и мужчины". Украинский лидер заявил, что изменение конституции во время военного положения невозможно.
"Согласно Конституции Украины, брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины (статья 51). В условиях военного или чрезвычайного положения Конституция Украины не может быть изменена (статья 157 Конституции)", — говорится в ответе президента.
Зеленский при этом отметил, что правительство уже наработало варианты решений по легализации зарегистрированного гражданского партнёрства. Вопрос передан на рассмотрение премьеру.
Лайф напоминает: петиция о легализации однополых браков менее чем за неделю набрала необходимые 25 тысяч голосов на сайте президента Украины. Как отмечала автор документа, благодаря ей люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. По её словам, таким гражданам необходимы такие же права, что и у традиционных пар.
Сайт президента Украины