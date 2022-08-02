Зеленский ответил на петицию по легализации однополых браков на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию о легализации однополых браков, которую поддержали более 25 тысяч граждан. Его реакцией стало цитирование статьи конституции, согласно которой "брак основывается на согласии женщины и мужчины". Украинский лидер заявил, что изменение конституции во время военного положения невозможно.

"Согласно Конституции Украины, брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины (статья 51). В условиях военного или чрезвычайного положения Конституция Украины не может быть изменена (статья 157 Конституции)", — говорится в ответе президента.

Зеленский при этом отметил, что правительство уже наработало варианты решений по легализации зарегистрированного гражданского партнёрства. Вопрос передан на рассмотрение премьеру.