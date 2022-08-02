НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 августа, 19:05

Пять бойцов ВСУ сдались в плен под Донецком, сообщили в НМ ДНР

Пятеро украинских боевиков 1 августа сдались в плен военнослужащим Народной милиции ДНР под Донецком. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление НМ Донецкой Народной Республики.

"Подразделения Народной милиции ДНР при поддержке частей РФ ведут успешные действия на Авдеевском направлении. Результатом тому стал факт сдачи в плен пяти военнослужащих ВСУ в населённом пункте Пески в пригороде Донецка", — сказал представитель Народной милиции республики.

В ДНР сообщили, что военные республики закрепились на юго-восточной окраине посёлка Пески

В ДНР сообщили, что военные республики закрепились на юго-восточной окраине посёлка Пески

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ходе специальной военной операции на Украине был практически полностью ликвидирован 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ. По данным оборонного ведомства, он понёс значительные потери в районе населённого пункта Пески.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров