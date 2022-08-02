Пять бойцов ВСУ сдались в плен под Донецком, сообщили в НМ ДНР

Пятеро украинских боевиков 1 августа сдались в плен военнослужащим Народной милиции ДНР под Донецком. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление НМ Донецкой Народной Республики.

"Подразделения Народной милиции ДНР при поддержке частей РФ ведут успешные действия на Авдеевском направлении. Результатом тому стал факт сдачи в плен пяти военнослужащих ВСУ в населённом пункте Пески в пригороде Донецка", — сказал представитель Народной милиции республики.