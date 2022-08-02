Пять бойцов ВСУ сдались в плен под Донецком, сообщили в НМ ДНР
Пятеро украинских боевиков 1 августа сдались в плен военнослужащим Народной милиции ДНР под Донецком. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление НМ Донецкой Народной Республики.
"Подразделения Народной милиции ДНР при поддержке частей РФ ведут успешные действия на Авдеевском направлении. Результатом тому стал факт сдачи в плен пяти военнослужащих ВСУ в населённом пункте Пески в пригороде Донецка", — сказал представитель Народной милиции республики.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ходе специальной военной операции на Украине был практически полностью ликвидирован 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ. По данным оборонного ведомства, он понёс значительные потери в районе населённого пункта Пески.
ТАСС / Александр Река