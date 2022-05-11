Экс-военный из Франции обвинил бойцов "Азова" в пытках и убийствах после поездки на Украину
После увиденного он возмущён, что Европа вооружает националистов в Незалежной, а потом те "творят военные преступления".
Бывший военный Адриан Боке, служивший в стрелковых частях французской армии, после гуманитарной поездки на Украину раскрыл данные об ужасах, которые ему довелось увидеть. Не очень вдохновляющими воспоминаниями он поделился в эфире радио SudRadio.
Боке в качестве волонтёра доставлял в Незалежную медицинскую технику и лекарства. Несколько недель он провёл с бойцами нацбатальона "Азов". Француз был поражён разницей между подачей событий в стране и действительностью. По его словам, западные СМИ умалчивают о "зверствах украинских военных: пытках и убийствах мирных жителей".
"Там, на месте, я был свидетелем военных преступлений, я видел много военных преступлений, совершённых украинскими военными. <…> Когда я вернулся во Францию, я был просто шокирован, что говорят люди по телевизору. Между тем, что говорят по ТВ, и тем, что я видел сам, есть огромная разница", — говорит Боке.
Также француз был шокирован тем, что азовцы открыто носят нашивки с эмблемами немецких нацистов. При этом, по словам Боке, никого на Украине это не беспокоит. После увиденного он возмущён, что Европа вооружает националистов в Незалежной, а потом те "творят военные преступления". "Я это сам видел", — заключил Боке.
Ранее Лайф писал, что жители Мариуполя рассказали, как "Азов" держал город в страхе. Однажды националисты бросили в подвал с людьми гранату, погибла женщина. В другой раз мужчина стал кричать из-за паники, бойцы расстреляли его на глазах у мирных жителей.
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