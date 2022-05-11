После увиденного он возмущён, что Европа вооружает националистов в Незалежной, а потом те "творят военные преступления".

Бывший военный Адриан Боке, служивший в стрелковых частях французской армии, после гуманитарной поездки на Украину раскрыл данные об ужасах, которые ему довелось увидеть. Не очень вдохновляющими воспоминаниями он поделился в эфире радио SudRadio.

Боке в качестве волонтёра доставлял в Незалежную медицинскую технику и лекарства. Несколько недель он провёл с бойцами нацбатальона "Азов". Француз был поражён разницей между подачей событий в стране и действительностью. По его словам, западные СМИ умалчивают о "зверствах украинских военных: пытках и убийствах мирных жителей".

"Там, на месте, я был свидетелем военных преступлений, я видел много военных преступлений, совершённых украинскими военными. <…> Когда я вернулся во Францию, я был просто шокирован, что говорят люди по телевизору. Между тем, что говорят по ТВ, и тем, что я видел сам, есть огромная разница", — говорит Боке.

Также француз был шокирован тем, что азовцы открыто носят нашивки с эмблемами немецких нацистов. При этом, по словам Боке, никого на Украине это не беспокоит. После увиденного он возмущён, что Европа вооружает националистов в Незалежной, а потом те "творят военные преступления". "Я это сам видел", — заключил Боке.