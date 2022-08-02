Медведев после тайваньского демарша Пелоси вспомнил популярную сказку

"В беспамятстве пошёл старик на чужую землю. Надеялся поймать в дальних краях крупную рыбу. Причём, как обычно, не своими руками. Стал требовать от нищих рыбаков, чтобы они ему рыбку таскали. А он им удочки и сети поставлял, но сам не ходил в море. Говорил им: "Стар я стал, немощен. Но мне надо много рыбы, чтобы я был доволен вместе со старухой. Нужна мне самая большая рыба! Будете ловить, покуда хоть один из вас в живых останется, на ногах стоять будет, не утопнет в пучине морской". И те дурачины и простофили из дальних краёв согласились. Ловят день и ночь для старика и старухи рыбу скользкую и гадов морских разных. Надеются самую большую рыбину вытащить, потешить старика со старухой. Но не идёт рыба, хоть и неводы новые, и удочки хитрые. То тина придёт, то трава морская", — написал Медведев.