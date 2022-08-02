Медведев после тайваньского демарша Пелоси вспомнил популярную сказку
Медведев озвучил свою версию сказки о рыбаке и рыбке на фоне прилёта Пелоси на Тайвань
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев вспомнил сюжет из сказки Александра Пушкина "О рыбаке и рыбке". Пост в телеграм-канале политика появился на фоне прилёта спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Медведев отметил, что его текст — не что иное, как "Экзистенциальная сказка про старика, старуху и рыбу".
По сюжету, который описал зампред Совбеза, в одном большом и богатом царстве жили старуха и старик, любивший рыбачить. Невод свой он забрасывал к соседям, а терпели это из уважения. Но однажды всё изменилось.
"В беспамятстве пошёл старик на чужую землю. Надеялся поймать в дальних краях крупную рыбу. Причём, как обычно, не своими руками. Стал требовать от нищих рыбаков, чтобы они ему рыбку таскали. А он им удочки и сети поставлял, но сам не ходил в море. Говорил им: "Стар я стал, немощен. Но мне надо много рыбы, чтобы я был доволен вместе со старухой. Нужна мне самая большая рыба! Будете ловить, покуда хоть один из вас в живых останется, на ногах стоять будет, не утопнет в пучине морской". И те дурачины и простофили из дальних краёв согласились. Ловят день и ночь для старика и старухи рыбу скользкую и гадов морских разных. Надеются самую большую рыбину вытащить, потешить старика со старухой. Но не идёт рыба, хоть и неводы новые, и удочки хитрые. То тина придёт, то трава морская", — написал Медведев.
После этого, как добавил политик, старик захотел стать морским и земным владыкою и отправил старуху за тридевять земель в тридесятое царство ловить рыбку не простую, а золотую — ориентальную. Однако "из сердитых волн" выплыла не только золотая рыбка, "а с ней ещё рыба-кит, рыба-серп и рыба-молот".
"Свирепые, страшные. Зубами на старуху клацают, вот-вот растерзают, разорвут. Испужалась старуха тогда не на шутку", — иронизирует Медведев.
А золотая рыбка после этого молча уплыла. В финале повествования Медведева старуха возвращается домой "несолоно хлебавши", а перед стариком лежит разбитое корыто.
"Это ещё не конец", — подвесил интригу политик.
Самолёт Нэнси Пелоси, за передвижением которого следили сотни тысяч человек по всему миру, приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. Официально поездка спикера Палаты представителей США на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности.
ТАСС / Екатерина Штукина / POOL