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2 августа, 20:26

Священнослужитель из Херсонской области назвал цель неудавшегося проекта "Украина"

Священнослужитель из Херсонской области объяснил, что привлекло его в форуме "Мы вместе с Россией"

<p>Протоиерей Геннадий Шкиль. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/VGA_Kherson/2742" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VGA_Kherson</a></p>

Протоиерей Геннадий Шкиль. Фото © Telegram / VGA_Kherson

Протоиерей Геннадий Шкиль, настоятель храма Святого Преподобного Серафима Саровского в городе Голая Пристань Херсонской области прокомментировал своё участие в общественном форуме "Мы вместе с Россией". Он отметил, что необходимо устранить все разногласия и стать единой "Святой Русью".

Общественный форум "Мы вместе с Россией" прошёл в Херсоне в минувшие выходные. В рамках мероприятия общественники, волонтёры и представители власти обсудили актуальные вопросы возрождения области и приняли декларацию развития региона. Среди участников форума был и протоиерей Геннадий Шкиль.

"Вместе с Россией": На общественном форуме в Херсоне определена дальнейшая судьба всего региона

"Вместе с Россией": На общественном форуме в Херсоне определена дальнейшая судьба всего региона

"Я считаю, что прошло время княжеской междоусобицы, когда мы делились территориально, политически, а главное — духовно, и я принял участие в этом форуме, чтобы мы положили конец этим распрям и стали единой Святой Русью", — сказал священнослужитель, его слова приводит телеграм-канал военно-гражданской администрации Херсонской области.

В выступлении на форуме он подчеркнул, что цель неудавшегося проекта "Украина" — оторвать часть русского народа, изолировать его от остальной Руси, всяческими методами (принятием законов, террором силовых структур, запретом величайшей русской культуры, расколом и борьбой сил тьмы против церкви Христовой и другими средствами из арсенала дьявола) разрушить наше единство.

В Херсоне прошёл общественный форум "Мы вместе с Россией"

В Херсоне прошёл общественный форум "Мы вместе с Россией"

"Как нельзя разделить Святую Троицу — отца, и сына, и святого духа — это един Господь Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию: это вместе — святая Русь", привёл слова преподобного Лаврентия Черниговского настоятель храма.

Ранее Лайф писал, что в Херсонскую область прибыл гуманитарный конвой из Краснодарского края. Было привезено 50 тонн продовольствия, 20 тонн строительных материалов и оборудования, 10 тонн медикаментов.

Иван Косицын

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