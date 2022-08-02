Священнослужитель из Херсонской области назвал цель неудавшегося проекта "Украина"

Протоиерей Геннадий Шкиль, настоятель храма Святого Преподобного Серафима Саровского в городе Голая Пристань Херсонской области прокомментировал своё участие в общественном форуме "Мы вместе с Россией". Он отметил, что необходимо устранить все разногласия и стать единой "Святой Русью".

Общественный форум "Мы вместе с Россией" прошёл в Херсоне в минувшие выходные. В рамках мероприятия общественники, волонтёры и представители власти обсудили актуальные вопросы возрождения области и приняли декларацию развития региона. Среди участников форума был и протоиерей Геннадий Шкиль.

"Я считаю, что прошло время княжеской междоусобицы, когда мы делились территориально, политически, а главное — духовно, и я принял участие в этом форуме, чтобы мы положили конец этим распрям и стали единой Святой Русью", — сказал священнослужитель, его слова приводит телеграм-канал военно-гражданской администрации Херсонской области.

В выступлении на форуме он подчеркнул, что цель неудавшегося проекта "Украина" — оторвать часть русского народа, изолировать его от остальной Руси, всяческими методами (принятием законов, террором силовых структур, запретом величайшей русской культуры, расколом и борьбой сил тьмы против церкви Христовой и другими средствами из арсенала дьявола) разрушить наше единство.

"Как нельзя разделить Святую Троицу — отца, и сына, и святого духа — это един Господь Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию: это вместе — святая Русь", — привёл слова преподобного Лаврентия Черниговского настоятель храма.