В Донецке три мирных жителя подорвались на мине "Лепесток"
В Кировском районе Донецка три мирных жителя получили ранения в результате подрыва на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток". Среди пострадавших — подросток 2005 года рождения. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
"По ул. Кирова в Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвались три человека, включая подростка 2005 года рождения", — сказано в сообщении в телеграм-канале штаба.
Также в штабе вновь призвали мирных граждан при обнаружении взрывоопасных предметов обращаться в МЧС. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что по состоянию на 19:30 в ДНР зафиксировано восемь случаев подрыва мирных жителей на минах "Лепесток", которые разбрасывают ВСУ.
Напомним, 30 июля ВСУ обстреляли Донецк снарядами, начинёнными противопехотными минами "Лепесток": ими было выпущено три ракеты 9М27К3 из РСЗО БМ-27 "Ураган". За два дня силовикам удалось ликвидировать уже свыше 600 взрывных устройств. Также ВСУ усеяли "Лепестками" город Макеевку и село Токаревка на севере Харьковской области. На разбросанных минах подорвались четверо жителей Донецка.
ТАСС / Валентин Спринчак