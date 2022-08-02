В Донецке три мирных жителя подорвались на мине "Лепесток"

В Кировском районе Донецка три мирных жителя получили ранения в результате подрыва на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток". Среди пострадавших — подросток 2005 года рождения. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

"По ул. Кирова в Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвались три человека, включая подростка 2005 года рождения", — сказано в сообщении в телеграм-канале штаба.