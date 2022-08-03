В Китае заявили, что не станут первыми применять ядерное оружие

Китай не соревнуется с другими странами в объёмах ядерного оружия и привержен принципу неприменения его первым. Об этом заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.

"Китай ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым", — сказал он на обзорной конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

Цонг пояснил, что Пекин сохраняет свои ядерные запасы на минимальном уровне для обеспечения защиты нацбезопасности и не соревнуется с другими мировыми государствами в количестве и возможностях в этой сфере. Он также призвал власти США воздерживаться от размещения ядерного оружия за пределами собственной территории и вывести его из Европы.