Блинкен назвал условия для применения США ядерного оружия

Власти США рассмотрят возможность применения своего ядерного арсенала только в "чрезвычайных обстоятельствах". Такое заявление сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в понедельник на конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По его словам, фундаментальная роль американского ядерного вооружения якобы заключается в том, чтобы сдерживать угрозу ядерного нападения на Соединённые Штаты и их союзников.