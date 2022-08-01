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1 августа, 17:01

Блинкен назвал условия для применения США ядерного оружия

Госсекретарь Блинкен утверждает, что США не применят ядерное оружие без "чрезвычайных обстоятельств"

Власти США рассмотрят возможность применения своего ядерного арсенала только в "чрезвычайных обстоятельствах". Такое заявление сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в понедельник на конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По его словам, фундаментальная роль американского ядерного вооружения якобы заключается в том, чтобы сдерживать угрозу ядерного нападения на Соединённые Штаты и их союзников.

"США рассматривали бы возможность применения ядерного вооружения только в чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов Америки, её союзников и партнёров", — сказал Блинкен.

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Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружением на замену СНВ-3. Однако в Госдуме объяснили, что к этим словам стоит относиться скептически, поскольку Штаты снова выдвинули ряд бредовых условий для возобновления работы над новой системой контроля над вооружением.

Обложка ©

flickr.com / Prachatai

Алексей Берковиц

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