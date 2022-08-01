В "Единой России" заявили, что 75% кандидатов на выборах в этом году выдвигаются впервые

75% кандидатов "Единой России" на выборах в этом году выдвигаются впервые. Об этом заявил заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов.

"Большое количество людей — это общественники, которые в предыдущий период, в пандемию, работали в "красных" зонах или помогали людям на самоизоляции. А сегодня они ориентируют свою энергию для помощи людям, которые в этом нуждаются в ЛНР и ДНР", — приводит его слова пресс-служба "Единой России".

Перминов также заметил, что много кандидатов представляют соцсферу, в частности образование, науку и культуру. В этом году состоятся выборы высших должностных лиц, депутатов заксобраний и гордум в административных центрах. Голосование коснётся 43,5 миллиона избирателей.