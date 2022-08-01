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1 августа, 16:49

Британия ослабила антироссийские санкции в авиационной отрасли

Власти Великобритании решили ослабить антироссийские санкции в авиационной отрасли. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны.

"Генеральная лицензия <...> позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, <...> при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии", — указано в документе.

Решение распространяется на определённые авиационные товары и технологии, в частности, на авиационные газотурбинные двигатели и специально разработанные для них комплектующие. При этом санкционные послабления не касаются военных товаров и технологий.

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Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз отменил санкции на поставки из России сельхозпродукции и нефти в третьи страны. Такое решение было принято, чтобы избежать "любых негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире".

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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