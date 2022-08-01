Британия ослабила антироссийские санкции в авиационной отрасли

Власти Великобритании решили ослабить антироссийские санкции в авиационной отрасли. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны.

"Генеральная лицензия <...> позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, <...> при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии", — указано в документе.

Решение распространяется на определённые авиационные товары и технологии, в частности, на авиационные газотурбинные двигатели и специально разработанные для них комплектующие. При этом санкционные послабления не касаются военных товаров и технологий.