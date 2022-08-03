Немецкие политики резко отреагировали на ситуацию с поездкой Пелоси на Тайвань
Немецкие политики подвергли критике сроки визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом пишет издание Der Spiegel.
Так, бывший председатель комитета Бундестага по внешней политике, эксперт в области внешней политики оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген высказал мнение, что сейчас не самый подходящий момент для визита Пелоси на Тайвань. Угрожающее поведение Китая политик назвал абсолютно неприемлемым, а неоднократные заявления китайского руководства о применении военной силы для "воссоединения" с Тайванем необходимо решительно осудить.
"Тем не менее сейчас неподходящее время для визита Пелоси на Тайвань. В мире более чем достаточно напряжённости из-за нынешних событий на Украине. В этой ситуации визит Пелоси имеет чисто символическое значение, что в свою очередь вызовет у Китая неизбежную провокацию", — предупредил Рёттген.
В свою очередь, генеральный секретарь входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии Германии (СвДП) Биджан Джир-Сарай резко отреагировал на заявления Пекина. Он заявил, что угроза военных последствий в ответ на поездку делегации "предосудительна и неприемлема". В стратегическом противостоянии с Китаем Запад должен быть единым и отстаивать свои ценности, резюмировал Джир-Сарай.
А депутат от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид отрицательно прокомментировал визит самой Пелоси. По его словам, вопрос о том, были ли сроки её поездки выбраны разумно, полностью оправдан. Также политик отметил, что китайская экономика больше не работает, и в результате "всё больше и больше китайцев ощущают последствия экономического спада". Поэтому председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, по его словам, вряд ли заинтересован в горячем конфликте в данный момент, потому что "исход такого конфликта будет весьма неопределённым, а экономическая ситуация ещё больше ухудшится".
Самолёт Нэнси Пелоси, за передвижением которого следили сотни тысяч человек по всему миру, приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. Официально поездка спикера Палаты представителей США на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности.
ТАСС / АР / Chiang Ying-ying