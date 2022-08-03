Немецкие политики резко отреагировали на ситуацию с поездкой Пелоси на Тайвань

Немецкие политики подвергли критике сроки визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом пишет издание Der Spiegel.

Так, бывший председатель комитета Бундестага по внешней политике, эксперт в области внешней политики оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген высказал мнение, что сейчас не самый подходящий момент для визита Пелоси на Тайвань. Угрожающее поведение Китая политик назвал абсолютно неприемлемым, а неоднократные заявления китайского руководства о применении военной силы для "воссоединения" с Тайванем необходимо решительно осудить.

"Тем не менее сейчас неподходящее время для визита Пелоси на Тайвань. В мире более чем достаточно напряжённости из-за нынешних событий на Украине. В этой ситуации визит Пелоси имеет чисто символическое значение, что в свою очередь вызовет у Китая неизбежную провокацию", — предупредил Рёттген.

В свою очередь, генеральный секретарь входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии Германии (СвДП) Биджан Джир-Сарай резко отреагировал на заявления Пекина. Он заявил, что угроза военных последствий в ответ на поездку делегации "предосудительна и неприемлема". В стратегическом противостоянии с Китаем Запад должен быть единым и отстаивать свои ценности, резюмировал Джир-Сарай.