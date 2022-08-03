Хакеры поставили под угрозу выборы британского премьера

Начало почтового голосования по выбору нового премьер-министра Великобритании пришлось отложить в связи с риском хакерского взлома. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Как уточняет издание, старт процесса голосования был отложен после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и Вооружённых сил страны, предупредили, что хакеры могут изменить голоса.

Также, по данным газеты, Консервативная партия была вынуждена отменить изначальные планы, которые бы позволили её членам менять свой выбор в процессе голосования. Бюллетени для волеизъявления по почте, которые должны были начать поступать консерваторам с понедельника, ещё не были отправлены.

На сегодня сохранилась возможность голосования двумя способами — по почте и онлайн, но по новой системе уникальный код каждого члена Консервативной партии будет деактивирован после того, как он проголосует. Это означает, что изменить принятое решение будет невозможно. Telegraph отмечает, что первоначальный план голосования оставлял открытой возможность того, что хакеры могут изменить большое количество голосов.