Оговорка по Фрейду: Лиз Трасс заявила о намерении "бороться за Путина"

Кандидат в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс допустила совсем небольшую, но очень весомую оговорку, высказываясь о президенте России Владимире Путине. Об оплошности министра пишет Daily Express.

"Я продолжу бороться за Владимира Путина!" — заявила Трасс во время выступления в Эксетере на встрече с коллегами по Консервативной партии.

Однако политик сразу же осознала ошибку и поторопилась исправиться, заявив, что на самом деле намерена бороться "с президентом России".