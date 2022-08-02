Оговорка по Фрейду: Лиз Трасс заявила о намерении "бороться за Путина"
Лиз Трасс допустила неловкую оговорку о Путине
Кандидат в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс допустила совсем небольшую, но очень весомую оговорку, высказываясь о президенте России Владимире Путине. Об оплошности министра пишет Daily Express.
"Я продолжу бороться за Владимира Путина!" — заявила Трасс во время выступления в Эксетере на встрече с коллегами по Консервативной партии.
Однако политик сразу же осознала ошибку и поторопилась исправиться, заявив, что на самом деле намерена бороться "с президентом России".
Кстати, ранее Трасс заявляла, что готова встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита G20, а также "осадить" главу МИД РФ Сергея Лаврова. Для выполнения данных обещаний, впрочем, остаётся одно условие. Как заверила министр, это всё будет сделано в том случае, если в будущем она займет пост премьер-министра Великобритании.
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