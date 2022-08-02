В Совфеде полагают, что визит Пелоси ведёт мир "к чрезвычайному происшествию"

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси хотела "наделать шума" перед выборами, но перешла все разумные границы. Об этом сказал "Газете.ru" зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Пелоси просто, видимо, решила побольше шума вокруг своей фамилии наделать перед выборами, но до такой степени заигралась в пиар, что сейчас ведёт эту часть Земли к чрезвычайному происшествию, потому что, как отреагирует Китай на это, до сих пор никому не ясно. Но Китай в своём праве, он вправе реагировать", — пояснил он.

Сенатор подчеркнул, что действия США — провокация в чистом виде. Он напомнил, что Москва неоднократно осуждала подобные действия Вашингтона и заявляла о своей поддержке Пекина, а также публично признавала принцип "одного Китая", по которому Тайвань является частью КНР.

По словам политолога, кандидата исторических наук Михаила Смолина, американцы уверены, что могут делать всё внутри ситуации, к которой Пекин относится так ревностно. При этом сворачивать с пути им уже поздно. Ведь, если бы Пелоси отказалась от визита, это было бы равносильно тому, что Штаты дают заднюю, как в Афганистане, добавил эксперт. А Вашингтону сейчас важно прощупать "красные линии", за которые КНР не даст зайти.