В Совфеде полагают, что визит Пелоси ведёт мир "к чрезвычайному происшествию"
Сенатор Климов назвал поездку Пелоси на Тайвань провокацией в чистом виде
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси хотела "наделать шума" перед выборами, но перешла все разумные границы. Об этом сказал "Газете.ru" зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
"Пелоси просто, видимо, решила побольше шума вокруг своей фамилии наделать перед выборами, но до такой степени заигралась в пиар, что сейчас ведёт эту часть Земли к чрезвычайному происшествию, потому что, как отреагирует Китай на это, до сих пор никому не ясно. Но Китай в своём праве, он вправе реагировать", — пояснил он.
Сенатор подчеркнул, что действия США — провокация в чистом виде. Он напомнил, что Москва неоднократно осуждала подобные действия Вашингтона и заявляла о своей поддержке Пекина, а также публично признавала принцип "одного Китая", по которому Тайвань является частью КНР.
По словам политолога, кандидата исторических наук Михаила Смолина, американцы уверены, что могут делать всё внутри ситуации, к которой Пекин относится так ревностно. При этом сворачивать с пути им уже поздно. Ведь, если бы Пелоси отказалась от визита, это было бы равносильно тому, что Штаты дают заднюю, как в Афганистане, добавил эксперт. А Вашингтону сейчас важно прощупать "красные линии", за которые КНР не даст зайти.
"Мне кажется, что американцы до начала военных действий, в политическом плане, очень смелые всегда. Они всегда ищут ту "красную линию", перейдя которую появится угроза реального военного конфликта", — отметил он в эфире радио Sputnik.
Как сообщал Лайф, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Официально поездка на Тайвань не заявлялась, хотя ранее Пелоси говорила о таком намерении. Тем временем МИД КНР пригрозил "серьёзными последствиями" в случае прибытия её на остров. А в Кремле сочли намерения американской стороны провокационными. Самолёт, на борту которого находится Пелоси, всё-таки приземлился в аэропорту столицы Тайваня Тайбэе в 17:45 (по Москве).
ТАСС / АР / Chiang Ying-ying