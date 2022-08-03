Пекин осудил намерения Запада изолировать Россию
МИД Китая назвал попытки Запада исключить Россию из международных переговоров некорректными
Попытки ряда стран Запада исключить Россию из международных переговоров являются некорректными. Такое мнение высказал глава департамента по разоружению МИД Китая Фу Цонг.
"Западные страны сейчас пытаются не разговаривать с Россией вовсе, исключить её из международных дискуссий. Мы не думаем, что это корректно", — сказал китайский дипломат в беседе с РИА "Новости" на полях обзорной конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.
Ранее, напомним, Фу Цонг заверил, что Пекин не станет первым применять ядерное оружие. Политик пояснил, что КНР сохраняет свои ядерные запасы на минимальном уровне для обеспечения защиты нацбезопасности и не соревнуется с другими мировыми государствами в количестве и возможностях в этой сфере.
ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ