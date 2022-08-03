Пекин осудил намерения Запада изолировать Россию

Попытки ряда стран Запада исключить Россию из международных переговоров являются некорректными. Такое мнение высказал глава департамента по разоружению МИД Китая Фу Цонг.

"Западные страны сейчас пытаются не разговаривать с Россией вовсе, исключить её из международных дискуссий. Мы не думаем, что это корректно", — сказал китайский дипломат в беседе с РИА "Новости" на полях обзорной конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.