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3 августа, 01:13

У россиян и белорусов появится возможность сдавать экзамен TOEFL удалённо

Граждане России и Белоруссии смогут зарегистрироваться на сдачу ряда вариантов экзамена на знание английского языка TOEFL в электронном формате. Об этом сообщили в компании ETS.

TOEFL — экзамен на уровень владения английским языком, который необходим гражданам для поступления в зарубежные университеты и для приёма на работу в англоязычных странах.

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"Начиная с 4 августа компания ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Белоруссии регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого", — сообщил представитель компании, слова которого приводит ТАСС.

На фоне спецоперации на территории Украины обучающиеся в России и Белоруссии не могут сдавать экзамены в экзаменационных центрах в этих странах. Для того чтобы сдать экзамены лично, претенденты приглашаются сделать это в других странах и регионах, если у них нет для этого финансовых ограничений.

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Ранее Лайф сообщал, что компания ETS, которая проводит тестирования по английскому языку в рамках системы TOEFL, запретила жителям России регистрироваться на экзамен. Проблемы у россиян возникают во время регистрации аккаунта.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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