Финляндия отказалась переходить с русского стандарта железных дорог на европейский

Власти Финляндии не намерены изменять ширину железнодорожной колеи. Об этом заявили в Министерстве транспорта и коммуникаций страны в ответ на предложение Еврокомиссии перейти на европейский стандарт. Так, глава ведомства Тимо Харакка категорично высказался в том смысле, что Финляндия не приемлет никаких изменений в ширине колеи.

Европейская ширина колеи составляет 1435 миллиметров. При этом железнодорожные пути в Финляндии шире европейских — 1524 миллиметра — это так называемая русская колея. Согласно предложению Еврокомиссии, все новые железнодорожные линии в стране должны строиться по европейскому стандарту. Также необходимо составить план перестройки существующей сети, кроме тех участков, где это экономически неоправданно.

"Я верю, что наше мнение будет услышано в ходе дальнейшей подготовки. Совершенно очевидно, что особые обстоятельства Финляндии должны быть приняты во внимание и наша колея должна быть сохранена. Изменение ширины колеи не является экономически выгодным", — процитировали в ведомстве слова министра.

В вопросах такой важности, по словам Харакки, не следует принимать поспешных решений, необходимо всесторонне оценивать последствия.