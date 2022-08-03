Вице-премьер Молдавии нашёл замену российскому газу в виде древесины ивы

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну высказался о необычной альтернативе российскому газу: вместо голубого топлива он предложил использовать древесину ивы, сообщает tv8.md.

Предложение Спыну было озвучено в ходе общения с прессой. На этой же конференции вице-премьер заявил, что молдавские власти предстоящей зимой собираются сократить потребление газа минимум на 15% — это необходимо для снижения последствий энергетического кризиса на случай уменьшения "Газпромом" объёма поставок.

Молдавский чиновник назвал ивы источником биомассы, из которой "можно сделать другое топливо". Спыну утверждает, что его потом могут использовать и госучреждения, и граждане республики. Впрочем, он сам оговорился, что альтернативный источник может стать реальным лишь в перспективе — проблема в том, что ивы ещё следует вырастить.