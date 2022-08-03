В Китае объявили о приостановке поставок песка на Тайвань
Министерство коммерции Китая сообщило о прекращении поставок природного песка на Тайвань. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства. Такое решение было принято на фоне приезда на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
"Согласно соответствующим нормативным актам принято решение о временном прекращении экспорта природного песка на Тайвань. Соответствующая мера вступает в силу с 3 августа", — указано в документе, на который ссылается РИА "Новости".
В заявлении сообщается, что власти КНР приняли указанную меру "в соответствии с существующими правовыми нормами". Причины временного прекращения вывоза песка на Тайвань не указаны.
Самолёт Нэнси Пелоси, за передвижением которого следили сотни тысяч человек по всему миру, приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. Официально поездка спикера Палаты представителей США на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности.
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