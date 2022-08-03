В Китае объявили о приостановке поставок песка на Тайвань

Министерство коммерции Китая сообщило о прекращении поставок природного песка на Тайвань. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства. Такое решение было принято на фоне приезда на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Согласно соответствующим нормативным актам принято решение о временном прекращении экспорта природного песка на Тайвань. Соответствующая мера вступает в силу с 3 августа", — указано в документе, на который ссылается РИА "Новости".