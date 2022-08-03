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3 августа, 01:42

В Китае объявили о приостановке поставок песка на Тайвань

Министерство коммерции Китая сообщило о прекращении поставок природного песка на Тайвань. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства. Такое решение было принято на фоне приезда на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Согласно соответствующим нормативным актам принято решение о временном прекращении экспорта природного песка на Тайвань. Соответствующая мера вступает в силу с 3 августа", — указано в документе, на который ссылается РИА "Новости".

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В заявлении сообщается, что власти КНР приняли указанную меру "в соответствии с существующими правовыми нормами". Причины временного прекращения вывоза песка на Тайвань не указаны.

Самолёт Нэнси Пелоси, за передвижением которого следили сотни тысяч человек по всему миру, приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. Официально поездка спикера Палаты представителей США на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности.

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Unsplash

Иван Косицын

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