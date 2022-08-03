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3 августа, 01:26
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Гимнастки Аверины рассказали о своём отъезде из России

Титулованные российские спортсменки, многократные призёрки чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины рассказали о своём отъезде из страны. Правда, речь идёт не о смене спортивного гражданства, а лишь о поездке в Казахстан для проведения мастер-класса.

У известных гимнасток спросили в соцсетях, планируют ли они провести мастер-класс в Казахстане. Ответ сестёр Авериных не заставил себя долго ждать, они даже назвали примерные сроки.

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"Планируем в следующем году. В Казахстане мы ещё не были", — признались спортсменки.

Ранее Арина Аверина рассказала, за кого из фигуристок ей было обидно на Олимпиаде-2022. Она призналась, что пристально следила за выступлениями спортсменов.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Иван Косицын

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