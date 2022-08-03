Гимнастки Аверины рассказали о своём отъезде из России

Титулованные российские спортсменки, многократные призёрки чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины рассказали о своём отъезде из страны. Правда, речь идёт не о смене спортивного гражданства, а лишь о поездке в Казахстан для проведения мастер-класса.

У известных гимнасток спросили в соцсетях, планируют ли они провести мастер-класс в Казахстане. Ответ сестёр Авериных не заставил себя долго ждать, они даже назвали примерные сроки.

"Планируем в следующем году. В Казахстане мы ещё не были", — признались спортсменки.