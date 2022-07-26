Как сёстры Аверины провалились на первом международном старте за последнее время В отсутствие крупных стартов наша художественная гимнастика переживает не самые простые времена, однако расстраиваться раньше времени не стоит. 25 июля, 21:40 6645 6645 Гимнастки Дина и Арина Аверины. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Отстранение российских спортсменов от всевозможных международных турниров продолжается. Не исключение и художественная гимнастика, где наши долгое время были явными лидерами. Однако результаты турнира "Хрустальная роза", который завершился в Минске, не могут порадовать наших болельщиков, а особенно фанатов Дины и Арины Авериных. Лайф рассказывает о провале наших невероятных сестёр, новом лидере сборной и о том, кто победил на соревнованиях.

Слёзы Авериных и отсутствие личных побед

На турнир в Минск Дина и Арина Аверины ехали в качестве главных фавориток. По большому счёту в отсутствие крупных международных стартов турнир в Белоруссии — единственная более-менее внятная возможность увидеть наших звёздочек в деле. В качестве соперниц — представительницы Белоруссии, которые также сильны в последние годы, а Алина Горносько, например, так и вовсе брала золото последнего ЧМ.

Арина Аверина. Фото © ТАСС / Красильников Станислав

При этом участие Дины Авериной долгое время было под вопросом. По некоторым данным, уже в Минске она получила травму на одной из тренировок, однако президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова быстро всех успокоила и чётко сказала: "Аверина будет выступать". При этом было видно, что каждый новый вид серебряному призёру Олимпийских игр даётся очень непросто.

Тем не менее из Минска Аверины увозят не так-то и много медалей. Победить сёстры сумели в командном многоборье в составе сборной России, а в личных видах ситуация была куда сложнее. Так, у Дины бронза в упражнениях с мячом, а у Арины — с булавами, плюс в личном многоборье. Наверняка от Авериных можно было ждать куда более серьёзных результатов.

При этом говорить о судействе здесь смысла нет. Аверины, и этого не скроешь, немало ошибались по ходу упражнений. К примеру, Арина упустила булаву из рук во время программы, а через пару мгновений из-за небольшой ошибки у неё появилась шишка на лбу. На ленте, например, немало мелких неточностей было у Дины Авериной, что не позволило ей взять медаль в крайне важном для неё виде программы. Напомним, что на Олимпиаде больше всего вопросов к судьям возникло именно после упражнений с лентой. То же самое было и на ЧМ в Японии.

— К сожалению, у Дины в первый день действительно была небольшая травма, но она боец, солдат. Она всё выдержала, всё сделала, и всё у неё, конечно, будет хорошо, — заявила Винер-Усманова после турнира.

Дина Аверина. Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Тем не менее паниковать нашим фанатам не стоит. Той же Диной Авериной нужно гордиться, ибо на старт она выходила с травмой, а значит, не боялась просто-напросто преодолевать себя и делать сложнейшие элементы. Достойно ли это уважения? Бесспорно. Не стоит забывать и о том, что нашим девушкам сейчас очень не хватает международных стартов. Без них поддерживать себя постоянно в прекрасной форме — крайне сложная задача. Об этом, кстати, говорила Арина Аверина.

— Не хватает соревновательного периода, мы больше тренируемся, чем выступаем. В прошлом и позапрошлом годах было гораздо больше соревнований, чем сейчас, — заявила Аверина.

Лала Крамаренко — новый лидер российской художественной гимнастики

Запомните это имя — Лала Крамаренко. Юная спортсменка уже давно на виду у всех, кто пристально следит за событиями в мире художественной гимнастики. Однако теперь она реально выходит на совершенно новый уровень. И именно Крамаренко была на турнире настоящим лидером нашей сборной и на равных боролась с грозными представительницами Белоруссии, которые зажигали на протяжении всех стартов.

Лала Крамаренко. Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

У Лалы Крамаренко медалей куда больше, чем у сестёр Авериных. В индивидуальных видах она была бесподобна в упражнениях с булавой и лентой. В итоге — два золота. Ещё две серебряные медали Крамаренко взяла в индивидуальном многоборье и упражнениях с обручем. По сути, именно Лала Крамаренко сейчас — главный поставщик наград для нашей национальной команды.

— Долго не было международных стартов у нас. Но я не считаю, что мы выступили плохо. Дина с Ариной (Аверины) замечательно выступили, я считаю. Думаю, Ирина Александровна довольна нами, — заявила Крамаренко после соревнований.

При этом в тех же упражнениях с мячом она была близка к тому, чтобы взять третье для себя золото, но случилась досадная ошибка. А вот кто действительно удивил, так это белоруски. В компании с сильнейшими нашими спортсменками совсем не затерялась Алина Горносько, которая так же, как и Крамаренко, взяла сразу две золотые медали (в личном многоборье и упражнениях с мячом).

Ещё одним удивлением стала Анастасия Салос. Она совсем недавно начинала выступать в сольных видах программы, но уже демонстрирует крайне высокий уровень. Именно Салос взяла золото в упражнениях с обручем, а также прихватила два серебра — в упражнениях с лентой и мячом. Так что конкуренция между россиянками и белорусками становится очень серьёзной.

В любом случае российским болельщикам нужно порадоваться за подрастающую звёздочку Крамаренко, которая, без сомнений, ещё покажет себя на самом высоком уровне. Что же до Дины и Арины Авериных, то в их высочайшем уровне не должно быть никаких сомнений. Наверняка к возвращению на международную арену они будут в великолепной форме и вернутся на гимнастический олимп.

Гимнастки Арина и Дина Аверины (слева направо), завоевавшие серебряную и золотую медали в личном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике. Фото © ТАСС / Федосенко Наталия Смогут ли Дина и Арина Аверины, как и раньше, брать золотые медали? 0 Конечно. В Минске случилась небольшая осечка Да, но тотального доминирования не будет Нет. Пришло время новых звёзд гимнастики

Авторы Шамиль Гаджиев