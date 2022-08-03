Сервис "Работа.ру": Какие вакансии возглавили рейтинг в августе

Сервис по поиску работы и подбору персонала "Работа.ру" изучил базу вакансий и составил августовский рейтинг сезонных предложений на рынке труда.

Так, в золотодобывающую компанию в Амурской области требуется машинист бульдозера. Работодатель готов оплачивать его труд в сумме от 120 тысяч до 180 тысяч рублей. Кроме того, компания предоставляет проживание, спецодежду и довозит сотрудников до места производства из Благовещенска. Кандидат должен иметь опыт работы от пяти лет, шестой — восьмой разряд, свидетельство об обучении и удостоверение машиниста‑тракториста.

Начальника участка ищут в другой золотодобывающей компании — на месторождениях россыпного золота в Красноярском крае, Республике Хакасия, Кемеровской области. Работодатель предъявляет следующие требования к сотруднику: опыт работы на участках россыпных месторождений и стаж на руководящей должности от трёх лет. В обязанности специалиста входит обеспечение безопасной эксплуатации и ремонта энергосетей и электрооборудования производственного участка, организация труда на всех участках энергохозяйства, контроль за соблюдением правил техники безопасности. Работодатель готов предложить зарплату от 112 тысяч до 135 тысяч рублей.

Подсобный рабочий-упаковщик на складском производстве в Москве может получать до 126 тысяч рублей. Вакансия предполагает вахтовый метод работы на складских производствах Москвы и Московской области. Работодатель предоставляет жильё, рабочую форму, компенсирует расходы на транспорт. При этом специальных требований к соискателю не предъявляется.

Сезонную работу также предлагают старшему механику в Иркутске — оклад составляет 120 тысяч рублей. Специалист должен обеспечивать готовность технологического оборудования для сейсморазведочных работ, его правильную эксплуатацию, своевременный качественный ремонт. От соискателя требуется опыт более трёх лет. Компания обеспечивает место проживания, питание, спецодежду, компенсирует проезд до работы и медосмотр.

До 100 тысяч рублей может получать повар в четырёхзвёздочном отеле Краснодарского края. Кандидат должен иметь опыт работы от двух лет и медицинскую книжку. Повар будет готовить пищу для шведского стола и а-ля карт. Предоставляются питание и проживание.

В один из крупнейших санаторно-курортных комплексов Крыма требуется медиааниматор. В его обязанности будет входить музыкальное сопровождение дискотек и всех активностей анимации, подготовка видеоконтента для мероприятий, создание презентаций для мероприятий. От соискателя требуют опыт работы на аналогичной должности от года, владение программами Adobe Audition, Adobe Premiere Pro или их аналогами. Работодатель предоставляет жильё иногородним и обещает доход от 50 тысяч.

Сборщик грибов требуется в городе Кондрово Калужской области. Работодатель готов оформить согласно ТК, предоставить бесплатное питание в столовых на своей территории, спецодежду. Заработная плата сдельная, до 45 тысяч рублей в месяц. А в ресторан Санкт-Петербурга ищут вокалиста с обязанностями посещать репетиции и подбирать репертуар для исполнения. Из требований работодатель обозначил наличие соответствующего музыкального образования не ниже среднего профессионального и опыт аналогичной работы. Среди условий — индивидуальный пошив профессиональных костюмов в собственном швейном цехе, обслуживание визажистов и обеспечение косметическими средствами (в целях выполнения должностных обязанностей), возможность участвовать в мастер-классах именитых хореографов и посещать бассейн.