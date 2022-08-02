5 профессий, которые со стороны кажутся раем, но в реальности это настоящий ад
В детстве мы все мечтали примерно об одних и тех же работах: кто-то хотел трудиться ветеринаром, другие видели себя известными журналистами. Большинству мечт так и не суждено было сбыться. И хорошо!
Обложка © Shutterstock
Ветеринар
Фото © Shutterstock
"Ожидания: Ура, я буду работать с щенками и котятами!
Реальность: трёхмесячный котёнок умирает у меня на руках. Я видела столько крови, ужаса и пренебрежения хозяев, что справляться с этим всё сложнее. Отправляла животных с раком домой, потому что их хозяева просто не могли оплатить лечение. А сколько раз я была единственной, кто поддерживал питомцев перед тем, как они покинут этот мир. О той выматывающей боли, с которой я сталкиваюсь каждый день, никто не говорит", — lilybear032.
Архитектор
Фото © Shutterstock
"Когда поступаешь в университет, уверен, что будешь проектировать большие причудливые здания, которые обязательно станут культовыми. Но в реальности на это спроса почти нет. А вот что действительно нужно обществу — это склады, супермаркеты, торговые центры и уродливые, но дешёвые дома. Вероятнее всего, ими вы и будете заниматься до конца жизни", — firenamedgabe.
Журналист
Фото © Shutterstock
"Раньше все думали, как это здорово, что я работаю журналистом на спортивном телеканале. Вот только на деле приятного было очень мало. 70% людей, с которыми я работал, были жалкими придурками с завышенным самомнением... Ну и ещё приходилось со спортсменами общаться", — Sh***y_Fat-tits.
Тестировщик видеоигр
Фото © Shutterstock
"Я работал тестировщиком игр в EA почти три года. Вот на что это похоже. Представьте тип игры, который вам не нравится. Может, футбольные матчи или вообще что угодно. А теперь вообразите, что играете в эту игру по восемь часов в день...Только не играете, а тестируете.
Давайте на примере стратегий в реальном времени. Вам поступает задание протестировать системы сбора ресурсов. Всё, что вам нужно делать, — щёлкать мышью и убеждаться, что ваши персонажи могут добывать золото и собирать пиломатериалы. Так просто: кликаешь по шахте, по лесу... Причём никаких сражений нет — всё отключили, чтобы ты тестировал только то, что нужно. Никакого сюжета тоже нет, потому что ты просто перескакиваешь с уровня на уровень, чтобы протестировать систему ресурсов на каждом. <...>
И так восемь часов в день пять дней в неделю.
Находишь десятки глюков.
Разработчики выпускают обновление с исправлениями.
И вот теперь тебе снова нужно протестировать каждый уровень, чтобы убедиться, что они действительно исправили каждую ошибку", — shaidyn.
Археолог
Фото © Shutterstock
"Я несколько лет трудился археологом на юго-западе США. Мне ещё повезло, что я работал в основном на интересных раскопках, где мы хотя бы что-то находили. К тому же пришлось проводить время на свежем воздухе, наслаждаясь великолепными пейзажами.
Но минусов ГОРАЗДО больше.
Постоянная жизнь в задрипанных отелях — собственную квартиру позволить ты себе просто не в состоянии из-за низких зарплат. Плюсом о друзьях вне работы можно забыть — поддерживать связь, когда ты постоянно вдалеке, очень сложно. То же самое с домашними питомцами. Из-за всего этого археологи очень часто злоупотребляют алкоголем. Кстати, один мой коллега подсчитал и выяснил, что зарплаты такие маленькие, что мы даже не можем позволить себе купить достаточно еды, чтобы восполнить запасы энергии, которую тратим каждый день", — lobsterchainsaw.