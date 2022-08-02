5 профессий, которые со стороны кажутся раем, но в реальности это настоящий ад

Ветеринар

Реальность : трёхмесячный котёнок умирает у меня на руках. Я видела столько крови, ужаса и пренебрежения хозяев, что справляться с этим всё сложнее. Отправляла животных с раком домой, потому что их хозяева просто не могли оплатить лечение. А сколько раз я была единственной, кто поддерживал питомцев перед тем, как они покинут этот мир. О той выматывающей боли, с которой я сталкиваюсь каждый день, никто не говорит", — lilybear032 .

Архитектор

"Когда поступаешь в университет, уверен, что будешь проектировать большие причудливые здания, которые обязательно станут культовыми. Но в реальности на это спроса почти нет. А вот что действительно нужно обществу — это склады, супермаркеты, торговые центры и уродливые, но дешёвые дома. Вероятнее всего, ими вы и будете заниматься до конца жизни", — firenamedgabe .

Журналист

"Раньше все думали, как это здорово, что я работаю журналистом на спортивном телеканале. Вот только на деле приятного было очень мало. 70% людей, с которыми я работал, были жалкими придурками с завышенным самомнением... Ну и ещё приходилось со спортсменами общаться", — Sh***y_Fat-tits .

Тестировщик видеоигр

"Я работал тестировщиком игр в EA почти три года. Вот на что это похоже. Представьте тип игры, который вам не нравится. Может, футбольные матчи или вообще что угодно. А теперь вообразите, что играете в эту игру по восемь часов в день...Только не играете, а тестируете.

Давайте на примере стратегий в реальном времени. Вам поступает задание протестировать системы сбора ресурсов. Всё, что вам нужно делать, — щёлкать мышью и убеждаться, что ваши персонажи могут добывать золото и собирать пиломатериалы. Так просто: кликаешь по шахте, по лесу... Причём никаких сражений нет — всё отключили, чтобы ты тестировал только то, что нужно. Никакого сюжета тоже нет, потому что ты просто перескакиваешь с уровня на уровень, чтобы протестировать систему ресурсов на каждом. <...>

И так восемь часов в день пять дней в неделю.

Находишь десятки глюков.

Разработчики выпускают обновление с исправлениями.

И вот теперь тебе снова нужно протестировать каждый уровень, чтобы убедиться, что они действительно исправили каждую ошибку", — shaidyn.