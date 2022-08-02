Раздаёт листовки, катается на троллейбусе: Как бывший муж Полины Гагариной нищает после развода

Некогда известный бизнесмен и фотограф Дмитрий Исхаков шесть лет сладко жил вместе с прославленной красавицей-женой Полиной Гагариной. Ужинал в элитных ресторанах, летал с семьёй отдыхать на лучшие курорты, покупал дорогие авто. О семейной идиллии знали все — не без помощи Дмитрия, который постил фото с супругой и детьми в Сеть.

Но роскошной жизни пришёл конец, когда Исхаков и Гагарина развелись. Теперь, чтобы прокормиться, Дмитрию приходится выдумывать, как заработать на хлеб. Как написал фотограф в блоге: "Хочешь жить — умей вертеться". Теперь бывший муж Гагариной не без гордости раздаёт листовки и рекламирует фотостудию. Вот только народ, проходя мимо, берёт рекламки как-то не очень охотно. В чём же проблема?

Дмитрий Исхаков раздаёт листовки, рекламируя услуги фотомастерской. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / isxakov

Кстати, несколько дней назад Дмитрий Исхаков засветился и в общественном транспорте. Хейтерам и обычным подписчикам 44-летний фотограф объяснил поездку не проблемами с финансами, а тем, что решился на эксперимент. "Я вообще поражён, насколько крутейший в Москве стал общественный транспорт", — оправдался Исхаков. Если честно, как-то с трудом верится, что Дмитрий сознательно променял любимый "мазерати" на место пассажира троллейбуса.

Дмитрий Исхаков в общественном транспорте. Фото © Telegram / Антиглянец

Поэтому логично поинтересоваться, а что случилось с небюджетной машиной Дмитрия? Видимо, дела у фотографа совсем плохи, ведь автомобиль он решил продать. В блоге Исхаков написал, что готов к предложениям и отдаст любимый "мазерати" по выгодной для себя цене даже подписчикам. А этот автомобиль, на минуточку, Дмитрий купил на фоне развода. Видимо, погорячился...

Дмитрий Исхаков после развода с Полиной Гагариной снова в поиске супруги. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / isxakov

Но, пока машина всё ещё при нём, конечно же, горе-бизнесмен фотографируется на фоне своей ласточки, не иначе как в попытке найти богатую супругу. Надо же кому-то возвращать роскошь в жизнь Исхакова. "Пора бы жениться. Есть кто на примете?" — подписал снимок с Maserati экс-возлюбленный Полины Гагариной. И, похоже, дела у него идут совсем не гладко, потому как Дмитрий пишет и следующее: "Я открыт для предложений! Лекции, съёмки, чай, танцы…" Звучит как-то очень отчаянно. Неужели денег не хватает совсем?