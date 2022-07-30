Как сейчас выглядит и живёт Арнольд Шварценеггер, превратившийся из Терминатора в 75-летнего деда

Шварценеггер в 1967-м

Культурист Арнольд Шварценеггер в молодости. Фото © Getty Images / Hulton Archive

Кто-то знает Терминатора по его более ранним ролям в кино, кто-то начал следить за Арнольдом Шварценеггером ещё со времён его выступлений на соревнованиях по бодибилдингу. Правда в том, что связал жизнь со штангой юный Арни гораздо раньше, чем с кинематографом. В 14 лет Шварценеггер впервые попал в спортзал, где понял, что дни его никогда теперь не станут прежними. Полюбив культуризм всей душой, парень ударился в спорт и начал "качать железо", поэтому уже в 17 лет впервые участвовал в соревнованиях по бодибилдингу. А в 1967 году, будучи 20-летним спортсменом, Арнольд Шварценеггер завоевал свой первый титул — "Мистер Вселенная" — и стал самым молодым в истории победителем этого конкурса.

Арни в 1977-м

Арнольд Шварценеггер до 30 лет успел семь раз завоевать титул "Мистер Олимпия". Фото © Getty Images / Jack Mitchell

Не останавливаясь на достигнутом, Арнольд продолжает развивать тело и заниматься спортом. В 1970 году будущий губернатор штата Калифорния принимает участие в борьбе за титул "Мистер Олимпия" — крайне значимом международном соревновании по культуризму. И снова победа, и снова рекорд. Впервые в этом конкурсе Шварценеггер побеждает в 23 года, причём он самый юный из всех, кому доставался этот титул. Арни завоёвывал титул "Мистер Олимпия" следующие шесть лет подряд. На фото Шварценеггеру 30 лет. Он красив, спортивен и невероятно силён. Только посмотрите на эти мышцы!

1982 год, слава приходит к Шварценеггеру после выхода на экраны "Конана-варвара"

33-летний Арнольд Шварценеггер в роли Конана. Кадр © "Конан-варвар". Режиссёр Джон Милиус, сценаристы Джон Милиус, Оливер Стоун, Роберт И. Говард / "Кинопоиск"

В свои 35 (во время съёмок Арни было 33 года) Шварценеггер становится кумиром миллионов подростков со всего света, когда на экраны выходит фильм "Конан-варвар". Актёра пригласили на главную роль, которая принесла ему кинематографическую популярность. Хотя Шварценеггер снимался в кино и сериалах аж с 1969 года. Именно роль Конана прославила его не только как парня с классной фигурой, но и как талантливого актёра.

1984-й, Шварценеггер в "Терминаторе"

Культовый Терминатор, которого сыграл Арнольд Шварценеггер в 37-летнем возрасте. Кадр © "Терминатор". Режиссёр Джеймс Кэмерон, сценаристы Джеймс Кэмерон, Гейл Энн Хёрд, Уильям Уишер мл. / "Кинопоиск"

Относительно молодой, но пока ещё великолепно и брутально выглядящий Арнольд становится знаменитым на весь мир, перевоплотившись в робота из будущего. Шварценеггеру было 37 лет, когда он сыграл культового Терминатора. Именно тогда актёр покорил весь Голливуд мужественностью, крутизной и горой мышц. А фраза его героя "Я вернусь" вошла в топ самых известных киноцитат.

1991-й

Терминатор, которого Арнольд Шварценеггер сыграл во второй раз. Кадр © "Терминатор-2. Судный день". Режиссёр Джеймс Кэмерон. Сценаристы Джеймс Кэмерон, Уильям Уишер – младший / "Кинопоиск"

Став настоящим секс-символом, Терминатор возвращается на экраны во второй части. 44-летний Арни фраз на ветер не бросает. Обещал вернуться? Слово сдержал. И пусть годы понемногу уже берут своё и проявляются на лице актёра в виде морщин, выглядит Шварценеггер пока ещё очень даже неплохо! Регулярные тренировки помогают сохранить привлекательность, хотя артист давно уже не мальчик.

2003-й, "Бегущий человек", как Арни называла пресса, становится губернатором штата Калифорния

В 2003-м Шварценеггер стал губернатором Калифорнии. Фото © Getty Images / Lee Celano / WireImage

В 2003-м популярный актёр и культурист Арнольд Шварценеггер решает кардинально изменить привычную жизнь и подаётся в политику. В итоге знаменитость избирают на пост губернатора штата Калифорния, несмотря на то что у Терминатора до этого не было никакого политического опыта. И вот теперь, если взглянуть на фото тех времён, становится понятно: в 56 лет Арни не пышет молодостью и красотой, постепенно превращаясь в дедулю.

2013-й, на экраны выходит остросюжетный боевик "План побега", в котором Арни снялся вместе со Слаем

Старики Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер. Кадр © "План побега". Режиссёр Микаэль Хофстрём, сценаристы Майлз Чепмен, Джейсон Келлер / "Кинопоиск"

Вот где уже по-настоящему видно, что от былой стати Арнольда Шварценеггера не осталось и следа. В 66 годков экс-губернатор решается сыграть роль по возрасту, поэтому в фильме "План побега" Микаэля Хофстрёма выглядит хоть и брутальным, но старичком. Непривычно видеть Терминатора с сединой.

2019-й

Сильно постаревший 72-летний Арнольд Шварценеггер. Кадр © "Терминатор. Тёмные судьбы". Режиссёр Тим Миллер, сценаристы Дэвид С. Гойер, Джастин Б. Родс, Джеймс Кэмерон / "Кинопоиск"

И снова про Терминатора! Понятное дело, что роль, которая принесла мировую славу, постоянно будет мелькать в биографии актёра. Шестой фильм франшизы "Терминатор. Тёмные судьбы" выходит в 2019 году. На экране вновь блистательный Арнольд Шварценеггер. Но, о ужас, дедуле здесь уже 72 года! Понятное дело, что, даже несмотря на правильное питание и спорт, экс-губернатор не выглядит слишком хорошо. Всё-таки возраст берёт своё. У поклонников Терминатора вскоре возникли вопросы, а почему робот так сильно постарел? На что был дан ответ: только человеческая оболочка состарилась, металлический скелет в норме. Что ж, на то она и научная фантастика.

2020-й

Шварценеггер на самоизоляции дома в 2020 году во время пандемии коронавируса. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / schwarzenegger

Все мы вспоминаем времена карантина в 2020 году с ужасом. Большинство из нас тогда маялись от скуки в квартирах и наедали лишние килограммы. А вот самоизоляция Арнольда Шварценеггера проходила весело: актёр занимался спортом со своими ослицей и мини-лошадкой, катался на внедорожнике и транслировал подписчикам, чтобы те оставались в безопасности дома. Легко о таком говорить, когда на территории твоей виллы можно выгуливать пони! Как вообще додумался купить осла Шварценеггер, непонятно, видимо, старческие замашки. Кстати, именно в 2020 году Арни стал дедушкой официально — его дочь Кэтрин, писательница и жена актёра Криса Прэтта, родила сына. Впрочем, по Терминатору давно видно, что он тот ещё дед.

2022-й, Шварценеггеру исполняется 75 лет

74-летний Арнольд Шварценеггер с псом по кличке Шницель. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / schwarzenegger

Сегодня Арнольд Шварценеггер похож на типичного старичка на пенсии: катается на велосипеде, заводит собак и носит седую бороду, стараясь выглядеть всё так же брутально, как и 20 лет назад. По последним фото наглядно видно, что актёру действительно 75. Но, даже если Терминатор и постарел, он всё ещё регулярно тягает штангу и пытается поддерживать тонус в дряблых от старости мышцах.