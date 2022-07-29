Заявившая о воссоединении "Тату" Катина рассказала, где и когда выступит с Волковой
Рыжая "татушка" Лена Катина ещё в октябре 2021 года сообщила поклонникам, что в 2022 году произойдёт воссоединение легендарного коллектива. Конкретных дат артистка не называла, но поведала, что официальный трибьют "Тату" состоится весной. Поклонники начали ждать, затаив дыхание, и гадать, а когда же группа выступит с концертом. Большая часть года уже прошла, и вот Катина наконец-то раскрыла карты: t.A.T.u. в привычном всем составе выступит на стадионе "Динамо" в Минске 3 сентября в рамках Ovion Show.
Эту информацию подтвердила и вторая солистка "Тату" Юлия Волкова: "Вы готовы? Да, это правда 🔥".
Бывшие участницы группы "Тату" Лена Катина и Юля Волкова вместе выступят на минском стадионе "Динамо" 3 сентября. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lenakatina
Фанаты ликуют, слов у многих не осталось: "Госпоооодь 😭😭😭🔥🔥🔥🔥❤️", "Чтоооооооооо 😍😍😍😍", "Обожаю вас!", "Кто бы мог подумать, что я помру в 27 от разрыва сердечка, увидев их снова на одной сцене! Ааааа!😻❤".
ТАСС / Александр Саверкин