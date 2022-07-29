Шнуров по-тихому сбежал из России, а Барецкий рассказал, куда и зачем
Станислав Барецкий, Сергей Шнуров. Обложка © ТАСС / Коньков Сергей / Геодакян Артём
Несколько дней назад по просторам Сети стала гулять интересная фотография: на ней запечатлён российский музыкант Сергей Шнуров, как утверждается, в компании беременной супруги Ольги. Сплетники уверяют: кадр был сделан в швейцарском отеле. Что интересно, одежда на певце и его спутнице слишком тёплая для лета.
Сергей Шнуров был замечен в роскошном отеле, как утверждается, в Швейцарии. Фото © Telegram / antonspletni
Конечно же, поползли слухи: мол, Шнуров втихую уехал из России в Европу. Рокер и раньше ни перед кем не отчитывался о своих передвижениях, делать этого не стал и сейчас. В окружении лидера группы "Ленинград" стали оправдываться: человек уехал отдыхать, имеет право. Все точки над "i" расставил давний знакомый Шнура Стас Барецкий.
Мне известно, что Серёжа решил эмигрировать. В Швейцарии мы раньше часто выступали, там у него есть небольшая квартирка. Это его право. "Ленинград" ведь всё равно уже не тот, будет приезжать с выступлениями. Но я сейчас и сам песни пишу, так что мы заменим группу "Ленинград", как бы громко это ни звучало
Солистка созданного Шнуровым коллектива "Зоя" Ксения Руденко об отъезде начальника не в курсе, передаёт kp.ru. Певица не знает, где сейчас находится лидер "Ленинграда". Комментариев не даёт и директор коллектива Дмитрий Гугучкин.
Сейчас у группы отпуск, все отдыхают. Я тоже мог бы, но вот приходится с вами разговаривать
Ранее Сергей Шнуров обвинил в предательстве уехавших из России артистов. По мнению музыканта, эти люди поступили неправильно по отношению к поклонникам, многие из которых просто не имеют возможности покинуть страну.