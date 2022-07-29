Шнуров по-тихому сбежал из России, а Барецкий рассказал, куда и зачем

Мне известно, что Серёжа решил эмигрировать. В Швейцарии мы раньше часто выступали, там у него есть небольшая квартирка. Это его право. "Ленинград" ведь всё равно уже не тот, будет приезжать с выступлениями. Но я сейчас и сам песни пишу, так что мы заменим группу "Ленинград", как бы громко это ни звучало

Стас Барецкий Музыкант, шоумен