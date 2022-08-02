Пусть и миссис, любоваться не запрещено: 11 фото Нины Банной — самой красивой жены России

Нешуточная борьба развернулась в финале конкурса "Миссис Россия – 2022". В схватке за корону сразились 25 красавиц, а победила одна — Нина Банная.

Как выглядит "миссис Россия – 2022"? 40-летняя Нина Банная — мать троих детей, а по ней и не скажешь. Эта миссис даст фору многим молодым старлеткам. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / bannayanina

Миссис Банной 40 лет, она из Москвы. Кстати, Нина — владелица международного гостиничного бизнеса. Красотка часто путешествует по миру, а в социальных сетях выставляет самые эффектные фото.

Победительницей конкурса "Миссис Россия – 2022" стала москвичка Нина Банная. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / bannayanina

А ещё "миссис Россия – 2022" — счастливая мать троих детей. Нина часто выставляет снимки любимых чад с умилительными подписями. Также обладательница короны обожает спорт и пофилософствовать на тему любви.

40-летняя "миссис Россия" Нина Банная с короной и с детьми. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / bannayanina

Нина ведёт активный образ жизни, часто выезжает с семьёй на природу. Победительница конкурса "Миссис Россия – 2022", как и присуще истинной леди, очень любит животных.

Нина Банная. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / bannayanina

Интересно, что в этом году жюри поставило условие для претенденток на победу: штамп в паспорте и минимум один ребёнок. Нине Банной можно было не переживать, у неё есть фора. Может быть, это и помогло занять почётное первое место? Всё-таки так шикарно выглядеть, родив троих, может далеко не каждая.

Нина Банная. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / bannayanina

Одним из эксклюзивных призов конкурса "Миссис Россия – 2022", доставшихся Нине Банной, стала возможность сняться в новом российском сериале. Называется он "Зины в деле", а главную роль в нём играет Олеся Железняк. Ждём теперь и Нину на экране!