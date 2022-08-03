НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 августа, 02:15

Рублю в последний месяц лета предрекли просадку

Аналитик Зельцер спрогнозировал рост курса доллара в августе до 65–67 рублей

Факторы, способствовавшие укреплению рубля, в августе начнут ослабевать. Из-за продолжающейся девалютизации финансовой системы, сокращения объёмов экспорта и восстановления импорта российская валюта может начать проседать. Такой прогноз в беседе с агентством "Прайм" озвучил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Специалист отметил, что всё чаще обсуждается возобновление действия бюджетного правила в новом виде, цены на сырьё могут начать проседать, а риск усиления западных санкций продолжает существовать. Влияет на ситуацию и геополитический фон событий на Тайване.

Экономист счёл логичным решение ЦБ продлить ограничения на снятие валюты

Экономист счёл логичным решение ЦБ продлить ограничения на снятие валюты

Таким образом, велика вероятность, что доллар и евро начнут укрепляться к рублю. В августе стоимость доллара может достигнуть 65–67 рублей, полагает Зельцер. Поэтому сохранять сбережения лучше всего в китайском юане и гонконгском долларе — по крайней мере, по ним нет риска снятия с торгов Мосбиржи, советует аналитик.

Ранее стало известно, что Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты ещё на полгода — до 9 марта 2023-го. В регуляторе уточнили, что вынуждены сохранять эти ограничения из-за антироссийских санкций, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров