Рублю в последний месяц лета предрекли просадку

Факторы, способствовавшие укреплению рубля, в августе начнут ослабевать. Из-за продолжающейся девалютизации финансовой системы, сокращения объёмов экспорта и восстановления импорта российская валюта может начать проседать. Такой прогноз в беседе с агентством "Прайм" озвучил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Специалист отметил, что всё чаще обсуждается возобновление действия бюджетного правила в новом виде, цены на сырьё могут начать проседать, а риск усиления западных санкций продолжает существовать. Влияет на ситуацию и геополитический фон событий на Тайване.

Таким образом, велика вероятность, что доллар и евро начнут укрепляться к рублю. В августе стоимость доллара может достигнуть 65–67 рублей, полагает Зельцер. Поэтому сохранять сбережения лучше всего в китайском юане и гонконгском долларе — по крайней мере, по ним нет риска снятия с торгов Мосбиржи, советует аналитик.