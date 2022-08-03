Белый дом уличили в пренебрежении к Киеву
Колумнист NYT Фридман сообщил о "глубоком недоверии" между Белым домом и Зеленским
Администрация США относится к властям Украины, включая президента Владимира Зеленского, с гораздо большим беспокойством и недоверием, чем это принято показывать на публике. Об этом написал в New York Times колумнист газеты Томас Фридман.
Журналист в своей публикации раскритиковал "совершенно безрассудный" визит на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси — он аргументировал это конфликтом на Украине, который "не завершён" и "не лишён опасных сюрпризов".
"Невозможно было выбрать худшее время. Дорогой читатель, украинская война не окончена. И в частном порядке американские чиновники гораздо более обеспокоены руководством Украины, чем это выносится на публику. Существует глубокое недоверие между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским, значительно большее, чем сообщается", — написал колумнист.
Как заметил Фридман, в Киеве происходят "забавные дела": например, никто не представил убедительных объяснений недавних отставок генерального прокурора и главы СБУ. И несмотря на всё, что сейчас происходит в мире, администрация Белого дома идёт на риск конфликта с Китаем из-за Тайваня, спровоцированного самовольным визитом спикера Палаты представителей. В связи с этими событиями, делает вывод автор, сейчас не стоит затевать войну на два фронта с двумя сверхдержавами одновременно.
Ранее Лайф рассказывал, что президента США Джо Байдена уличили в намерении развязать ядерный конфликт под предлогом "защиты демократии" на Украине. Американских политиков возмутило появление чёрного списка граждан Штатов, которые якобы занимают пророссийскую позицию, так как задают "неудобные вопросы" официальному Киеву.
ТАСС / Zuma