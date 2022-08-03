Белый дом уличили в пренебрежении к Киеву

Администрация США относится к властям Украины, включая президента Владимира Зеленского, с гораздо большим беспокойством и недоверием, чем это принято показывать на публике. Об этом написал в New York Times колумнист газеты Томас Фридман.

Журналист в своей публикации раскритиковал "совершенно безрассудный" визит на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси — он аргументировал это конфликтом на Украине, который "не завершён" и "не лишён опасных сюрпризов".

"Невозможно было выбрать худшее время. Дорогой читатель, украинская война не окончена. И в частном порядке американские чиновники гораздо более обеспокоены руководством Украины, чем это выносится на публику. Существует глубокое недоверие между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским, значительно большее, чем сообщается", — написал колумнист.

Как заметил Фридман, в Киеве происходят "забавные дела": например, никто не представил убедительных объяснений недавних отставок генерального прокурора и главы СБУ. И несмотря на всё, что сейчас происходит в мире, администрация Белого дома идёт на риск конфликта с Китаем из-за Тайваня, спровоцированного самовольным визитом спикера Палаты представителей. В связи с этими событиями, делает вывод автор, сейчас не стоит затевать войну на два фронта с двумя сверхдержавами одновременно.