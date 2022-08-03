Немцы из-за действий властей ожидают скорых беспорядков

Эмбарго на российскую нефть грозит обернуться беспорядками в Восточной Германии. Такое предупреждение озвучил депутат Бундестага от партии ХДС Йенс Кеппен.

Речь идёт о ситуации вокруг нефтеперерабатывающего завода PCK Raffinerie GmbH в городе Шведт, земля Бранденбург. Когда в Германии приняли решение о наложении эмбарго, то люди, соответственно, лишились рабочих мест и зарплаты.

"Я не хочу даже представлять, что нас ждёт в политическом плане, когда на заправках обнаружится дефицит", — приводит слова Кеппен издание Telepolis.

В свою очередь, министр финансов Бранденбурга Катрин Ланге предупредила, что в ближайшее время ситуация может обостриться. По её словам, социальные проблемы возвращаются с удвоенной силой.