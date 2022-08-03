Немцы из-за действий властей ожидают скорых беспорядков
Депутат Кеппен предрёк беспорядки в Восточной Германии из-за эмбарго на российскую нефть
Эмбарго на российскую нефть грозит обернуться беспорядками в Восточной Германии. Такое предупреждение озвучил депутат Бундестага от партии ХДС Йенс Кеппен.
Речь идёт о ситуации вокруг нефтеперерабатывающего завода PCK Raffinerie GmbH в городе Шведт, земля Бранденбург. Когда в Германии приняли решение о наложении эмбарго, то люди, соответственно, лишились рабочих мест и зарплаты.
"Я не хочу даже представлять, что нас ждёт в политическом плане, когда на заправках обнаружится дефицит", — приводит слова Кеппен издание Telepolis.
В свою очередь, министр финансов Бранденбурга Катрин Ланге предупредила, что в ближайшее время ситуация может обостриться. По её словам, социальные проблемы возвращаются с удвоенной силой.
Как сообщалось ранее, Германия собирается прекратить импорт российской нефти до конца 2022 года. На это решение не повлияет даже отказ Евросоюза от эмбарго на поставки энергоресурсов из России. Власти ФРГ прилагают усилия по заключению сделок с альтернативными поставщиками. Правительство Германии уверено, что сможет решить оставшиеся логистические проблемы за несколько месяцев. Аналитик Александр Пасечник перечислил издержки Берлина при отказе от нефти из РФ в этом году.
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