Число суицидов в Армии США достигло исторического максимума

В США в 2021 году с собой покончило рекордное количество военнослужащих. Число самоубийств в армии в прошлом году составило 176, и это стало самым высоким уровнем суицидов в воинских частях действующей армии за всю историю наблюдений с 1938 года. Об этом пишет The Epoch Times.

Рост уровня самоубийств начался в 2015 году. Военные относятся к группе риска, поскольку подвергаются повышенному риску развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Клинический психолог и владелец Flourish Mental Wellness в Аризоне, доктор Даниэль Макгроу, пояснила, что, когда люди находятся в состоянии стресса, это может вызвать чувство безнадёжности и в дальнейшем перерасти в мысли о причинении себе вреда. Другим провоцирующим фактором является чувство стыда, которое часто толкает на самоубийство.

Бывший армейский инженер, ветеран Армии США Джон Нельсон рассказал, что солдаты часто попадают в ситуации, которые могут серьёзно сказаться на их психическом здоровье. Военнослужащий помнит, как членам его взвода приходилось извлекать человеческие останки из разбомблённых машин. Нельсон отметил, что участвовавшие в работах солдаты вернулись на базу в конце дня "другими".

А психиатр Трейси Латц рассказала, что ветераны, с которыми она работала, сообщают: они понимали, что их использовали в первую очередь в качестве пешек для государственной политической власти, но не ощущали реальной цели в своих обязанностях. Опрос Blue Star Families Military Lifestyles, проведённый в 2021 году, показывает, что восемь из десяти респондентов, находившихся на действительной военной службе, были разлучены с семьями за последние 18 месяцев. Более того, 31% военнослужащих отсутствовали дома шесть месяцев или дольше.