Автора пророссийского Telegram-канала в Гамбурге арестовали за поддержку "Операции Z"

Полиция Гамбурга арестовала гражданина Германии, выражавшего поддержку российской спецоперации на Украине в Telegram-канале. Телеканал n-tv со ссылкой на прокуратуру сообщает, что немец использовал запрещённый в ряде федеральных земель ФРГ символ Z.

Внимание силовиков привлёк 31-летний мужчина — его называют "ответственным" за Telegram-канал Das andere Deutschland ("Другая Германия"). Этот ресурс позиционирует себя как "национал-большевистскую" платформу, в которой выражалась поддержка спецоперации на Украине. Мужчине вменяют минимум четыре эпизода употребления буквы Z, а также подозревают в использовании символа в других соцсетях.

Внимание правоохранительных органов привлекло также фото, на котором арестованный позирует с оружием, похожим на автомат Калашникова. Следствию ещё предстоит проверить, насколько автомат настоящий и нет ли в этой связи нарушения закона о контроле над военным оружием.