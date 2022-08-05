Автора пророссийского Telegram-канала в Гамбурге арестовали за поддержку "Операции Z"
Полиция Гамбурга арестовала гражданина Германии, выражавшего поддержку российской спецоперации на Украине в Telegram-канале. Телеканал n-tv со ссылкой на прокуратуру сообщает, что немец использовал запрещённый в ряде федеральных земель ФРГ символ Z.
Внимание силовиков привлёк 31-летний мужчина — его называют "ответственным" за Telegram-канал Das andere Deutschland ("Другая Германия"). Этот ресурс позиционирует себя как "национал-большевистскую" платформу, в которой выражалась поддержка спецоперации на Украине. Мужчине вменяют минимум четыре эпизода употребления буквы Z, а также подозревают в использовании символа в других соцсетях.
Внимание правоохранительных органов привлекло также фото, на котором арестованный позирует с оружием, похожим на автомат Калашникова. Следствию ещё предстоит проверить, насколько автомат настоящий и нет ли в этой связи нарушения закона о контроле над военным оружием.
Лайф в июне рассказывал, что 64-летней жительнице немецкого Саарбрюккена грозит три года тюрьмы за поддержку "Операции Z". Желая выразить свою позицию, Киара Шумахер расклеила на своих окнах плакаты со словами поддержки президента России Владимира Путина и "Операции Z". Однако реакция местных правоохранительных органов не заставила себя ждать.
ТАСС / YURI KOCHETKOV