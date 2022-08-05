Премьер Венгрии заявил о необходимости американо-российских переговоров по Украине

Ситуация на Украине без переговоров между Россией и США никогда не урегулируется. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В ходе Конференции консервативных политических действий (CPAC) в американском Далласе Орбан заявил, что стратегия мировых лидеров по Украине обостряет и продлевает украинский конфликт, значительно снижая возможность примирения.

"Без американо-российских переговоров на Украине никогда не будет мира", — приводит слова политика ТАСС.

Венгерский премьер добавил также, что только сильные лидеры способны достичь мира. И планете, по словам Орбана, требуется "сильная Америка с сильным лидером".