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4 августа, 23:06

Премьер Венгрии заявил о необходимости американо-российских переговоров по Украине

Ситуация на Украине без переговоров между Россией и США никогда не урегулируется. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В ходе Конференции консервативных политических действий (CPAC) в американском Далласе Орбан заявил, что стратегия мировых лидеров по Украине обостряет и продлевает украинский конфликт, значительно снижая возможность примирения.

"Без американо-российских переговоров на Украине никогда не будет мира", приводит слова политика ТАСС.

Венгерского премьера Орбана обвинили в предательстве ЕС из-за России

Венгерского премьера Орбана обвинили в предательстве ЕС из-за России

Венгерский премьер добавил также, что только сильные лидеры способны достичь мира. И планете, по словам Орбана, требуется "сильная Америка с сильным лидером".

Ранее, напомним, Орбан заявил, что Венгрия с честью заявляет о необходимости для Европы выбрать новую стратегию в украинском конфликте, которая будет нацелена на мир. Премьер-министр Венгрии пояснил, что целью такой стратегии не должна быть приверженность чьей-то конкретной позиции. Запад должен встать между Россией и Украиной, добавил Орбан.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Юлия Коновалова

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