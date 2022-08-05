Премьер Венгрии заявил о необходимости американо-российских переговоров по Украине
Ситуация на Украине без переговоров между Россией и США никогда не урегулируется. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В ходе Конференции консервативных политических действий (CPAC) в американском Далласе Орбан заявил, что стратегия мировых лидеров по Украине обостряет и продлевает украинский конфликт, значительно снижая возможность примирения.
"Без американо-российских переговоров на Украине никогда не будет мира", — приводит слова политика ТАСС.
Венгерский премьер добавил также, что только сильные лидеры способны достичь мира. И планете, по словам Орбана, требуется "сильная Америка с сильным лидером".
Ранее, напомним, Орбан заявил, что Венгрия с честью заявляет о необходимости для Европы выбрать новую стратегию в украинском конфликте, которая будет нацелена на мир. Премьер-министр Венгрии пояснил, что целью такой стратегии не должна быть приверженность чьей-то конкретной позиции. Запад должен встать между Россией и Украиной, добавил Орбан.
ТАСС / Валерий Шарифулин