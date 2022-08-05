Популярный херсонский телеканал "ВТВ плюс" возвращается в эфир

С 8 августа в Херсонской и Запорожской области возобновляет регулярное вещание телерадиокомпания "ВТВ плюс". Телеканал станет вещать 24 часа в сутки в объединённом мультиплексе в Херсонской и Запорожской области на 13-й кнопке.

Выход сюжетов можно ожидать на различных видеохостингах и социальных интернет-платформах. А программу "Новости" можно смотреть в привычное время — в 17:00, 19:00, 21:00 с повторами в первой половине следующего дня.

Дата перезапуска особенно символична: 8 августа, в преддверии годовщины легендарного "Матча смерти", в эфире канала в 19:30 состоится показ исторического фильма "Матч". События картины рассказывают о драматическом дне 1942 года в Киеве, когда футболисты под угрозой расстрела отказались проиграть фашистам и одержали победу.