Косметолог Притыко объяснила, почему важно делать чистку кожи лица в жару

В период жаркой погоды крайне важно, чтобы кожа лица дышала, для этого можно сделать атравматическую чистку. Также поможет введение гиалуроновой кислоты. Об этом рассказала врач, дерматолог-косметолог ЦКБ Управления делами Президента РФ Мария Притыко.

"Первое — это атравматические чистки, потому что летом, особенно в жару, нужно, чтобы кожа обязательно дышала. Нужно убирать ороговевшие клетки с поверхности кожи, чтобы происходили тепло- и газообмен, за которые наша кожа тоже отвечает", — посоветовала медик в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, летом обязательно нужно увлажнять кожу. Очень часто жирная кожа является обезвоженной.

"Здесь у нас разные методики. Это и инъекционное введение гиалуроновой кислоты. И сейчас очень много безинъекционных различных аппаратных методов доставки гиалуроновой кислоты в кожу. Помимо гиалуроновой кислоты, в состав входят различные пептиды, аминокислоты, витамины, потому что в этом нуждается любая кожа", — подчеркнула врач.

Как указала косметолог, летом пользуется популярностью ботулинотерапия. Это также связано с тем, что люди непроизвольно хмурят лоб, зажмуривают глаза, и со временем на коже образовываются заломы и морщинки. По словам Притыко, есть ещё различные аппаратные методы, которые востребованы в летний период. Большим спросом пользуется ультразвуковой СМАС-лифтинг лица, IPL-терапия, которая позволяет бороться с эстетическими проблемами и различными дерматозами кожи.