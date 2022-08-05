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4 августа, 21:17

"Месть" за тёзку: Медведев отреагировал на блокировку канала Гоблина в YouTube

Медведев высказался в поддержку Дмитрия Пучкова после удаления его YouTube-канала

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался в поддержку блогера Дмитрия Гоблина Пучкова после удаления его YouTube-канала и пообещал "отомстить".

Дмитрий Гоблин Пучков — об удалении канала YouTube: Удалили меня как личность

Дмитрий Гоблин Пучков — об удалении канала YouTube: Удалили меня как личность

"Держитесь, тёзка! Мы за вас отомстим", оставил комментарий Медведев на странице Гоблина в соцсети "ВКонтакте", сопроводив текст подмигивающим смайликом.

Лайф уже рассказывал, что YouTube удалил канал Гоблина. Как говорится в тексте сообщения видеохостинга, была проведена проверка, в ходе которой обнаружилось нарушение правил сообщества. Скриншот с объяснением от YouTube показал сам блогер.

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ТАСС / Юлия Зырянова

Юлия Коновалова

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