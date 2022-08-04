Юрист Ярмуш рассказала, что грозит женщине за бросок ботинком в мэра Углегорска

Действия жительницы Углегорска Людмилы Аникеевой, швырнувшей на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко ботинок в мэра города Дмитрия Цуканова, подпадают под статью административного кодекса о мелком хулиганстве. Об этом в беседе с ресурсом "Москва 24" сообщила юрист Мария Ярмуш.

По словам юриста, за подобные правонарушения предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей или арест на 15 суток. Однако эксперт убеждена, что женщина отделается только штрафом.



"Я представить себе не могу, что мировой судья будет рассматривать это дело и вынесет какое-то более суровое наказание, чем штраф. Особенно если от мэра не поступит заявление. А я уверена, что оно не поступит, потому что уже распространили оценку происходящего", — сказала специалист.