Оспа обезьян в США объявлена чрезвычайной ситуацией
Власти США решили объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Хавьер Бесерра.
"Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень и призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьёзно", — сказал глава американского Минздрава, слова которого приводит РИА "Новости".
В Соединённых Штатах в настоящее время зафиксированы 6,6 тысячи случаев заболевания. Самое большое распространение болезнь получила в Нью-Йорке и Калифорнии, привёл статистику Бесерра.
Ранее Лайф писал, что в Черногории зарегистрирован первый случай оспы обезьян. Инфекция была обнаружена у гражданина страны. Его состояние, по данным Института общественного здоровья республики, удовлетворительное.
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