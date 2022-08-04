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4 августа, 20:08

Оспа обезьян в США объявлена чрезвычайной ситуацией

Власти США решили объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Хавьер Бесерра.

"Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень и призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьёзно", — сказал глава американского Минздрава, слова которого приводит РИА "Новости".

В Германии оспу обезьян впервые выявили у подростков

В Германии оспу обезьян впервые выявили у подростков

В Соединённых Штатах в настоящее время зафиксированы 6,6 тысячи случаев заболевания. Самое большое распространение болезнь получила в Нью-Йорке и Калифорнии, привёл статистику Бесерра.

Ранее Лайф писал, что в Черногории зарегистрирован первый случай оспы обезьян. Инфекция была обнаружена у гражданина страны. Его состояние, по данным Института общественного здоровья республики, удовлетворительное.

Губернатор Нью-Йорка Хокул объявила режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян

Губернатор Нью-Йорка Хокул объявила режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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