Оспа обезьян в США объявлена чрезвычайной ситуацией

Власти США решили объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Хавьер Бесерра.

"Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень и призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьёзно", — сказал глава американского Минздрава, слова которого приводит РИА "Новости".

В Соединённых Штатах в настоящее время зафиксированы 6,6 тысячи случаев заболевания. Самое большое распространение болезнь получила в Нью-Йорке и Калифорнии, привёл статистику Бесерра.