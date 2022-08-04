ЕС ввёл новые санкции против Виктора Януковича и его сына из-за СВО

Евросоюз ввёл новые санкции против бывшего украинского президента Виктора Януковича и его сына Александра на фоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщил Совет ЕС.

В заявлении ЕС утверждается, что Совет добавил экс-президента и его сына в ограничительный список за их роль "в подрыве или представлении угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Что касается Александра Януковича, он подпал под санкции "за проведение сделок с сепаратистскими группировками в Донбассе", гласит текст заявления.

Совет ЕС сразу опубликовал своё решение в Официальном журнале. Это означает, что ограничительные меры вступают в силу немедленно. Санкции предполагают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов при их наличии.