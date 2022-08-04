Российские сапёры в Донбассе обезвредили почти 190 тысяч взрывоопасных предметов

С начала спецоперации на Украине сапёры Вооружённых сил РФ обезвредили 188 222 взрывоопасных предмета, расположенных на более чем 6,3 тысячи га в ЛНР и ДНР. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Отряды разминирования Вооружённых сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 6 320,82 га территории, 620 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 96,6 км дорог. Обнаружено и обезврежено 188 222 взрывоопасных предмета", — сказал Мизинцев на брифинге.