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4 августа, 19:09

Российские сапёры в Донбассе обезвредили почти 190 тысяч взрывоопасных предметов

С начала спецоперации на Украине сапёры Вооружённых сил РФ обезвредили 188 222 взрывоопасных предмета, расположенных на более чем 6,3 тысячи га в ЛНР и ДНР. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Отряды разминирования Вооружённых сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 6 320,82 га территории, 620 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 96,6 км дорог. Обнаружено и обезврежено 188 222 взрывоопасных предмета", сказал Мизинцев на брифинге.

ВС РФ подавили два взвода украинских РСЗО "Град" на территории ДНР

ВС РФ подавили два взвода украинских РСЗО "Град" на территории ДНР

Ранее, как сообщал Лайф, российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Константиновке, ликвидировав до 400 украинских военных. Ещё до 130 украинских военных были уничтожены в районе Харькова.

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VK / Минобороны РФ

Анатолий Симоненко

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