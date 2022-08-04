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4 августа, 18:53

NASA не исключает расширения соглашения о перекрёстных полётах с Россией

NASA не исключает, что соглашение о перекрестных полётах с Россией может быть расширено и продлено после того, как в 2024 году истечёт нынешняя договорённость. Об этом сообщил глава американской программы МКС Джоэл Монталбано.

"После того как мы закончим с соглашением по перекрёстным полётам, мы обновим соглашение с нашими российскими коллегами. Наша долгосрочная цель — иметь совмещённый экипаж на всех полётах. Но это долгосрочная цель, надо сначала провести пару перекрёстных полётов. Мы движемся шаг за шагом", — сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества в сфере перекрестных полётов после истечения в 2024 году действующего соглашения.

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Соглашение о перекрёстных полётах между "Роскосмосом" и американским агентством NASA предусматривает проведение полётов до 2024 года включительно. Как уточнил Монталбано, данная договорённость между РФ и США предполагает по одному полёту "Союза" и SpaceX в год в 2022, 2023 и 2024 годах.

Ранее Лайф уже писал, что "Роскосмос" и американское агентство NASA заключили соглашение о перекрёстных полётах интегрированных экипажей на пилотируемых кораблях обеих стран. Оно отвечает интересам России и США и будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС и эффективной реализации проектов по исследованию и освоению космического пространства в мирных целях.

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NASA

Иван Косицын

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